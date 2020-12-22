شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة الجديدة لمدة 16 ساعة بسبب أعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز القاهرة الجديدة، عن قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة القاهرة الجديدة من الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22/12/2020، وحتى الساعة الثانية عشرة من ظهر غدٍ الأربعاء الموافق 23/12/2020. وذلك عن المناطق الاتية:- ( المستثمرين الجنوبية/ العائلي / المنطقة الصناعية/ جاردينيا/لاروا/ الامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية/ النرجس كاملة/ اللوتس/ الأيقونة/ اسكان الجامعة الأمريكية/ الرحاب 2/ مدينتى/التمر حنة/ الاندلس/ دار مصر الاندلس والقرنفل/ أرض الجمعيات/ القطاع الثالث والرابع من مركز المدينة)، نظرا لقيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى بأعمال صيانة برافع 2 عكرة. وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة: يوجد سيارات مياه تابعة لجهاز المدينة عند الطلب، وبرجاء الاتصال بالرقم15100 فى حالة احتياج السيارة.

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