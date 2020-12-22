شكرا لقرائتكم خبر عن رصف 5 شوارع بالواحات وأبوالنمرس فى الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت أجهزة محافظة الجيزة 55% من خطة الرصف بمركز الواحات البحرية، كما تم استكمال 3 محاور مرورية بمركز الواحات البحرية ضمن الخطة الاستثمارية، وتم استكمال أعمال الطبقة النهائية من رصف طريق قرية القصر بطول 550م يربط بين مدرسة القصر الابتدائية، حتى مسجد السلام، كما تم رصف ووضع طبقة الأسفلت النهائية بطريق بئر نصر بطول 600م، كما تم الانتهاء من رفع كفاءة مدخل قرية منديشة الرئيسي ازدواج بطول 500م.

وحرصت أجهزة المركز، على سرعة الإنجاز في إطار توفير طرق وإنشاء محاور مرورية جديدة لربط القري ببعضها، ولتسهيل حركة المرور الداخلية، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، وتحت إشراف من المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، ومتابعة الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية.

وفى السياق، تم البدء فى رصف طريق الحبس شبرامنت بطول 970 م، ضمن خطة الرصف الاستثمارية بمركز ومدينة أبو النمرس، تحت إشراف ومتابعة محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، حيث تم البدء في وضع طبقة ال ام سي والطبقة الرابطة والسطحية بطريق الحبس_بشبرامنت بطول 970 متر تقريبا وجاري استكمال الأعمال.

وبدأت محافظة الجيزة، أعمال توسعة شارع المحولات اتجاه القادم من شارع ترسا والمتجه الي شارع العروبة، وتتم الأعمال من خلال حي الطالبية وهيئة النظافة والتجميل، حيث تم البدء في أعمال إزالة التعديات علي الطريق ورفع الزراعات والأشجار المتهالكة لاستبدالها بأخرى جمالية .

























