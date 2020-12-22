شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 3 زرافات جديدة مطار القاهرة.. وحديقة الحيوان تجهز فدانين لاستقبالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل حديقة الحيوان بالجيزة التابعة لوزارة الزراعة، خلال ساعات، 3 زرافات جديدة، بعد وصولهم لمطار القاهرة الدولى، لتعويض ما فقدته الحديقة خلال الأعوام الماضية وهو ما دفع إدارة الحديقة للبحث عن طريقة لاستيراد زرافات جديدة لتعويض فقدان أحد أهم الحيوانات التى تحظى باهتمام بالغ من زوار الحديقة.

وانتهت حديقة حيوان الجيزة من تجهيز بيت الزرافات الجديد على مساحة تزيد عن 2 فدان، والذى يعد من الأماكن الأكثر استقبالاً للزوار بأحدث تصميم طبقا للاشتراطات الدولية، خاصة أن بيت الزرافات محبب للأطفال، لما تتميز به الزرافات من صفات محببة للأطفال، لحجمها الكبير الذى يجعلها أطول الحيوانات البرية وأضخم المجترات، وأبرز خصائصها عنقها وقوائمها فارعة الطول، والنتوءات العظمية على رأسها الشبيهة بالقرون، ومنها تسعة أنواع، وتنتشر فى تشاد وجنوب أفريقيا والنيجر والصومال.

يأتي استقبال الزرافات الجديدة بعد التعاقد على 2 زرافة أنثي وواحد ذكر زراف للحديقة، حيث يتم استيراد الزرافات طبقا للاشتراطات الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن حديقة الحيوان بالجيزة تستقبل الزرافات الجديدة من جنوب أفريقيا عن طريق نظام التبادل مع حديقة حيوان جنوب أفريقيا.

وتابع، يتم توريد عدد 3 زرافات لتنضم إلى الزرافة الوحيدة في حديقة الحيوان فى الجيزة منها ذكر وعدد 2 أنثي الزرافات بأعمار لا تتجاوز عامين، لافتا إلى أنه قد تم الاتفاق مع جنوب أفريقيا على أن يتم توريد الزرافات الثلاثة وفقا لنظام التبادل التجارى لحيوانات برية، ومنها خلوها من الأمراض التى تمنع استيرادها والتى تحددها السلطات البيطرية.