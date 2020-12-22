شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار منح معهد اللغات بالمنصورة الليسانس فى 8 لغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 5063 لسنة 2020 بتاریخ 2020/11/2، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 25 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 49 لسنة 1973 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته 4 وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؟ وعلى القرار الوزارى رقم 1085 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد العالى، وعلى القرار الوزارى رقم ( 309 ) بتاريخ 2004/3/4 بإصدار بعض ضوابط الإنشاء للمعاهد الخاصة؛ وعلى القرار الوزارى رقم ( 2519 ) بتاریخ 2007/9/12 بإنشاء المعهد العالى للغات بالمنصورة التابع لجمعية المنصورة للإدارة والتكنولوجيا ونظم المعلومات؛ وعلى القرار الوزاري رقم ( 1000 ) بتاریخ 2012/4/14 بإنشاء شعب اللغة الألمانية - اللغة الإيطالية - اللغة الصينية)؛ وعلى القرار الوزاري رقم ( 1000 ) بتاريخ 2019/3/24 بإنشاء قسمي اللغة العربية والاجتماع باللغة الإنجليزية بالمعهد العالي للغات بالمنصورة التابع لجمعية المنصورة للإدارة و التكنولوجيا ونظم المعلومات ؛وعلى قرار لجنة قطاع الإعلام والدراسات العامة الأخرى بجلستها يوم الأربعاء الموافق 2020/7/8 باعتماد اللائحة الدراسية لقسم اللغة الفرنسية ؛ و على موافقة اللجنة الموحدة لفحص و إنشاء طلبات المعاهد العالية الخاصة بجلستها التي عقدت بتاريخ 2020/9/2 والمعتمد من الوزير في 2020/9/22 وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتعليم الخاص بتاریخ 26 / 10 / 2020 وعلى ما عرضه رئيس قطاع التعليم .

وقرر وزير التعليم العالى فى مادة 1 من القرار أن يعدل القرار الوزاري رقم ( 2109 ) تاریخ 2007/9/12 بإنشاء المعهد العالي للغات بالمنصورة التابع لجمعية المنصورة للإدارة و التكنولوجيا ونظم المعلومات في مادته الثانية ليصبح كالتالي يمنح المعهد درجة الليسانس في التخصصات التالية : اللغة الإنجليزية ،اللغة الاسبانية - اللغة العربية، اللغة الصينية ، اللغة الألمانية ، اللغة الإيطالية ، الإجماع اللغوى باللغة الإنجليزية ،و اللغة الفرنسية.

ونصت المادة 2- على نشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، و مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل ما يخالف ذلك.