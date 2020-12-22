شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام المائى يوعى طلبة مدارس محافظة السويس بترشيد استهلاك المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى ندوة توعية لطلبة المدارس بالتعاون مع وزارة الثقافة، محافظة السويس، بمدرستى أسامة بن زيد الإعدادية بنين ومدرسة السيدة زينب الإعدادية للبنات.

تناولت الندوة التأكيد على ندرة ومحدودية حصة مصر المائية وطرق الحفاظ عليها للوفاء بمتطلبات مختلف قطاعات الدولة من زراعة وصناعة وأغراض الشرب واﻹستخدام المجتمعى فى ضوء تنامى الزيادة السكانية وثبات اﻹيراد للدولة اﻷمر الذى جعل مصر تحت خط الفقر المائى فضلا عن تدنى نوعية المياه نتيجة السلوكيات اللامسئولة من بعض المواطنين فى التعامل مع مواردنا المائية.

وأكدت الندوة على حتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وأهمية تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاستغلال الأمثل لقطرة الماء وتعظيم الإستفادة منها لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية.

أوصت الندوة نشر الوعى المائى بين المواطنين لمواجهة السلوكيات السلبية وترسيخ السلوكيات الإيجابية واحترام نعمة الماء وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها وتوضيح مدى خطورة تلويث نهر النيل على حياة الإنسان والحيوان والنبات.