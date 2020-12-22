شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد عقد امتحانات تحريرية لتقييم طلاب المدارس الفنية بالترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن تقييم طلاب المدارس الفنية من خلال امتحانات تعقد فى المدارس، مؤكدا أهمية الحضور فى المدارس خلال تلك الفترة من جانب الطلاب لاستكمال الجزء العملى فى دراستهم ولاكتساب المهارات المطلوبة.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أن الحضور إجبارى فى مدارس التعليم الفنى، حتى 10 يناير المقبل، نظرا لأن الطلاب فيها يحتاجون إلى الذهاب للمدارس من أجل التدريبات العملية.

وأضاف مجاهد: أنه يمكن السماح بالغياب لمن لديه ظروف صحية، مشيرا إلى إمكانية تعويض هؤلاء فيما بعد، موضحا أن هذه الفترة تتضمن إجازات كثيرة، فضلا عن أن التواجد يكون فى أيام محددة فقط، مشددا على حرص الوزارة على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس معا، مضيفا أنه لن يتم حذف أى أجزاء من المناهج المقررة على الطلاب فى الفصل الدراسى الأول، مضيفا: "نسهل على الناس ونعطى الحرية لولى الأمر بأن يختار ما يناسب ابنه".

وتابع أن عدد طلاب التعليم الفنى فى كل المدارس يبلغ 2 مليون، مقابل 140 ألف عضو هيئة تدريس، مؤكدا استمرار الدراسة فى جميع مدارس التعليم الفنى دون استثناء، موضحا أنه بالنسبة للعام الدراسي الحالي لطلاب التعليم الفنى يتبقى 3 أسابيع فى الترم الأول بإجمالى 6 أيام دراسية لكل صف دراسى لأن الأول الثانوى يحضر يومين فقط فى الأسبوع والثانى يومان والثالث أيضا وفق جدول الحضور، على أن ينتهي الفصل الدراسى الأول 10 يناير المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم قررت رفع غياب طلاب المدارس واعتبار الحضور اختيارا لمن يرغب من الطلاب فى التفرة المتبقية من العام الدراسى الجارى.