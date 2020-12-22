شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 48 رحلة تنقل على متنها 4600 راكب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، 48 رحلة جوية إلى كل من بيروت، بغداد، لاجوس، ندجامينا، تونس، أبوجا، لندن، دوالا، باريس، موسكو، إسطنبول، دبي، امستردام، روما، أثينا، فيينا، فرانكفورت، بودابيست، عمان، البحرين، الخرطوم، نيروبي، أبوظبي، أديس أبابا، إربيل، و 11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و 6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4600 راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.