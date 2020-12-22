تفاصيل تشغيل أول معهد للنباتات الطبية والعطرية فى الشرق الأوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ممتاز حجاب عميد معهد النباتات الطبية والعطرية بجامعة بنى سويف، إن المعهد نتاج عمل لثلاث كليات "الصيدلة والعلوم والزراعة"، منوها عن الاستعانة فى الدراسة بخريجى الجامعات ومراكز البحوث، ورجال الصناعة المهتمين بهذا المجال.
وبالحديث عن تفاصيل الانضمام الى المعهد، قال في تصريحات لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، إن المعهد يمنح درجة الماجيستير للكليات العملية، فضلا عن الاتجاه لتدريب بعض الحاصلين على الدبلومات الفنية.
ودعا "حجاب" إلى تقليل المبيدات الحشرية واستبدالها بالمواد البيولوجية والطبيعية لمكافحة الآفات، وتقليل الهدر في استخلاص المواد الطبية والعطرية من النباتات.
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