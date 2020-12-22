شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن الاجتماعى تفتتح مشروع وحدات بيوجاز منزلية فى المنيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، صباح اليوم الثلاثاء، لمحافظة المنيا، وذلك لافتتاح مشروع وحدات بيوجاز منزلية بقرية بنى حسن مركز أبو قرقاص.

وتستهل وزيرة التضامن الزيارة بلقاء اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، كما ستبحث خلال الزيارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبحث النمو الاقتصادى المستدام.

وستتفقد الوزيرة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" فى المحافظة، كما ستسلم مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الشهادات للمهندسين والفنيين المتدربين بمشروع وحدات بيوجاز المنزلية، بالإضافة إلى زيارة موقع تنفيذ المشروع.