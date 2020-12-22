شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن تعميم منظومة التحول الرقمى فى جميع جهات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مدير عام الصيانة والورش والمركبات بهيئة الصرف، ومديرى وأمناء مخازن الصرف لتكريمهم على مجهوداتهم لتشغيل منظومة المخازن بهيئة الصرف، وذلك بحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، فى إطار متابعة مجهودات الوزارة فى مجال الحوكمة والميكنة والرقمنة، والاستعدادات الجارية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة .

وأوضح الدكتور عبد العاطى، أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، قام بإنشاء مجموعة من التطبيقات التى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذى القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة، ومنها منظومة لإدارة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة ل (408) مخزن على مستوى الجمهورية لتوفير المعلومات الدقيقة ل (450) مستخدم على مستوى جميع جهات الوزارة.

كما وجه الدكتور عبد العاطى، بضرورة تطوير هذه المنظومة، وتحديث البيانات اللازمة لها، بما يُمكن متخذى القرار من الاستفادة بها على الوجه الأمثل.

وأشار وزير الرى، إلى أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة، والمشاركة في البرنامج التدريبى للتحول الرقمى، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، والحصر المبدئى للوثائق المطلوب رقمنتها، كما تم وبمجهودات مهندسى الوزارة إنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات "متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، ومتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة" ، و تصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية.