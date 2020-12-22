أسامة كمال يحصل على تصريح مزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حصل الإعلامي أسامة كمال، مساء أمس، على تصريح مزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين، حيث سلمه إياه الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين.

وقال أسامة كمال في تصريحات صحفية: "اليوم أنا موجود في نقابة الإعلاميين، للحصول عى تصريح مزاولة مهنة، وهذا أمر مشرف بالنسبة لي".

وعاد الإعلامي أسامة كمال للظهور على شاشة قناة المحور مجددًا مساء السبت، لتقديم برنامج 90 دقيقة، وذلك بعد انتهاء إيقافه من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة أسبوعين على خلفية شكوى الشركة المصرية للاتصالات ضده، والتي تضمن القرار الصادر بشأنها أيضًا تغريم قناة المحور 100 ألف جنيه.

وعقب صدور قرار إيقافه من "الأعلى للإعلام"، أصدر نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، القرار رقم 21 لسنة 2020 بمنع ظهور أسامة كمال مقدم برنامج 90 دقيقه علي قناة المحور علي أي وسيلة إعلامية، وعن مزاولة أي نشاط إعلامي لحين تقنين أوضاعه مع نقابة الإعلاميين وفقا لنص المادتين (2-19) من قانون النقابة، مؤكدًا أن قرار منع أسامة كمال من الظهور الإعلامي جاء لاختراقة قانون النقابة وعدم تنفيذه القانون 93 لسنة 2016.