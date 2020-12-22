"جاره أكل صباعه".. كيف تسببت خلافات الجيرة في عاهة مستديمة لـ"عجوز 15 مايو"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت مدينة 15 مايو واقعة تعدي عاطل وشقيقه على جيرانهما بذات العقار السكني الذي يقيمان به بسبب خلافات الجيرة، وقام على إثرها المتهم الرئيسي "بدر محروس" بقطع إصبع أحد جيرانه بأسنانه، بعدما فشل الأطباء في إعادته لحالته الطبيعية.

والمتهمان هما؛ "بدر محروس" 30 عامًا، عاطل، وشقيقه "نور" 32 عامًا، له شهادة معاملة أطفال.

المتهمان لديهما خلافات عدة بالمنطقة، سواء مع جيرانها بذات العقار السكني أو مع أهالي المنطقة، وغالبًا ما تنتهي تلك الخلافات داخل أقسام الشرطة -وفق أيمن محمود يحيى نجل المجني عليه-.

الثلاثاء الماضي، وبالتحديد في تمام الثالثة عصرًا، انتبه سكان العقار على صوت كسر قفل الباب الحديدي بالطابق الأخير من العقار والمؤدي إلى سطح المنزل، مباشرة توجه أحد الجيران "سعد الدين بدوي" 69 عامًا إلى الطابق الأخير لمعرفة ما يحدث.

تفاجأ "سعد الدين" بقيام أحد الجيران "بدر" -يقيم بالدور الأول من العمارة السكنية- بكسر قفل الباب المؤدي إلى سطح العقار، فسأله عن سبب كسره قفل الباب فنهره الشاب وتشابك مع العجوز "ملكش دعوه وانزل من هنا".

على الفور استنجد "سعد الدين" بجاره بذات الدور "محمود يحيى" 77 عامًا، لمحاولة إنزال المتهم الذي اعتاد إحداث الخلافات داخل العقار، وعدم الالتزام بسداد مصروفات العمارة الشهرية، ما جعل سكان العقار يتجنبونه "بتاع مشاكل طول عمره" يقول أيمن يحيى.

حاول الجيران منع المتهم من الصعود أعلى العقار "احنا قافلين باب السطح عشان الحرامية.. في عمليات سرقة كتير بتحصل في المنطقة"، لكن الجاني تعدى على العجوزان بمساعدة شقيقه الأكبر "نور"، وقام بعض إصبع المجني عليه "محمود يحيى" ما تسبب في بتر جزء منه.

لم يتوقف الأمر عند ذلك حيث تعدى أحدهما على زوجة المجني عليه وجاره، فتجمع الأهالي بالمنطقة لفض الاشتباك بعد ارتفاع أصوات أهالي العقار واستغاثتهم بجيرانهم من العقارات المجاورة.

ويوضح "أيمن" موظف بالهيئة القومية للبريد -نجل المجني عليه- "اتصلت بي والدتي أثناء الواقعة وعلى الفور وصلت إلى المنزل، وفوجئت بإصابات والدي ووالدتي وأحد الجيران"، مباشرة لجأت إلى قسم الشرطة ولم تمر سوى ساعات قليلة حتى وصلت قوات الأمن إلى المكان، بجانب وصول سيارة إسعاف لنقل المصابين لأحد المستشفيات المجاورة ".

يواصل" اتجهنا بعد ذلك إلى قسم الشرطة وحررنا محضرًا بالواقعة حمل رقم 3001 جنح قسم شرطة 15 مايو، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهمان يوم الواقعة".

عقب تحرير المحضر اتجهنا إلى مستشفى الإنتاج الحربي في حلوان، لإجراء جراحة عاجلة لوالدي بعد قطع جزء من إصبع يده، وكذلك إعداد تقرير طبي بحالة والدتي التي تعرضت لكدمات في الركبة واليد.

واقعة تعدي المتهمان على أهالي العقار ليست المرة الأولى، فقد سبق ذلك أكثر من واقعة، إحداهما تتعلق بواقعة اتهام "نور" بضرب شقيقته حتى الوفاة عام 2011، وقيدت الواقعة بقضية حملت رقم 2169 لسنة 2011 جنايات 15 مايو، وقضية تعدي بالضرب وإحداث عاهة رقم 20494 لسنة 2016 جنح السلام، وقد خرج المتهم من الواقعتان بسبب امتلاكه شهادة معاملة أطفال –وفق أيمن-.

وتلقى المقدم أحمد رضوان رئيس مباحث قسم شرطة مدينة 15 مايو، إخطارا من المستشفى العام بوصول "محمود يحيى" المقيم بالمجاورة الثالثة مصاب ببتر بصباع الخنصر، وكذا إصابة زوجته، وجاره سعد الدين إمام بدوي بإصابات متفرقة.

وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة الشاب "بدر محروس عبد الله" وشقيقه "نور"، وأن الأول هو المتسبب يقطع إصبع المجني عليه، بعد أن عضه أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة.

بتقنين الإجراءات واعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما، وتحرر المحضر اللازم.