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إعلان جدول امتحانات المنوفية 2021 للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان جدول امتحانات المنوفية 2021 للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، جدول مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية من الصف الرابع الابتدائي وحتى السادس الابتدائي، وكذلك مواعيد امتحانات مدارس الفصل الواحد من الصف الثاني الابتدائي وحتى السادس الابتدائي.

كما أعلنت مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية العامة والمهنية من الصف الأول الإعدادى العام وحتى الصف الثالث، وكذلك امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني وحتى الصف الثالث.

وفيما يلي جدول الامتحانات بالكامل:

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية فى المنوفية
جدول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية فى المنوفية
جدول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية فى المنوفية
جدول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية فى المنوفية
جدول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية فى المنوفية
جدول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية فى المنوفية
جدول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية فى المنوفية
جدول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية فى المنوفية
جدول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية فى المنوفية
جدول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية فى المنوفية
جدول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية فى المنوفية
جدول امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية فى المنوفية

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    126,273

  • تعافي

    107,162

  • وفيات

    7,130

  • الوضع حول العالم

  • اصابات

    77,706,709

  • تعافي

    54,578,497

  • وفيات

    1,708,409

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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