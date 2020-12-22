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شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان جدول امتحانات المنوفية 2021 للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، جدول مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية من الصف الرابع الابتدائي وحتى السادس الابتدائي، وكذلك مواعيد امتحانات مدارس الفصل الواحد من الصف الثاني الابتدائي وحتى السادس الابتدائي.
كما أعلنت مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية العامة والمهنية من الصف الأول الإعدادى العام وحتى الصف الثالث، وكذلك امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني وحتى الصف الثالث.
وفيما يلي جدول الامتحانات بالكامل:
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