شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعلن اكتمال النصاب للانتخابات الطلابية فى 4 كليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، اكتمال النصاب القانونى للانتخابات الطلابية بالجولة الأولى في كلية الزراعة، وفى جولة الإعادة فى كليات الهندسة، ودار العلوم، والصيدلة، والتمريض.

كما أعلنت رعاية الشباب بالجامعة، عن عدم اكتمال النصاب القانوني في كليات: الإعلام، والاقتصاد والعلوم السياسية، والفرقة الأولى بكلية الحقوق، وبالتالي يكون من حق عمداء الكليات التي لم يكتمل فيها النصاب القانونى تعيين أمناء اللجان ومساعديهم وفقًا للائحة الانتخابات الطلابية.

ومن المقرر أن تجرى اليوم انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات التي اكتمل النصاب القانوني فيها، وتجرى غدًا الأربعاء 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.