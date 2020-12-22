شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداس عيد الميلاد الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس المطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية، قداس عيد الميلاد المجيد مساء الخميس المقبل ، بمقر كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، والذى يتم مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي، كما يحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية بأعداد محدودة تناسب ظروف حظر التجمعات تجنبا لوباء كورونا.

وقد أعلنت الكنيسة عن تفاصيل اجتماع اللجنة الطبية بشأن الاستعداد للأعياد فى ظل جائحة كورونا، حيث أكد الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية فى بيان سابب، أن اللجنة التنفيذية قررت إيقاف كافة الأنشطة كثيفة العدد والفرعية مثل اجتماعات مدارس الأحد والشباب مع استمرار خدمات الآحاد أو الجمعة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية حتى نهاية العام مع متابعة المستجدات أولا بأول.

وقررت اللجنة إقامة احتفال ليلة عيد الميلاد في الخميس 24 ديسمبر الجارى فى موعده الثامنة مساء مع توفير شاشات عرض فى الكنيسة تقدم خدمة الصلاة وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعى مع إتباع الإجراءات الاحترازية لكل الحاضرين بالإضافة لتعقيم الكنائس قبل وبعد العبادة وتوفير المطهرات والكمامات لكل المصلين وكذلك مع توفير قاعات إضافية للحفاظ على التباعد الاجتماعى.