شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث التعاون مع هندسة القاهرة ويتابع المشروعات القومية بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوازرة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى، لمتابعة المشروعات القومية التى تقوم الوزارة بتنفيذها ومتابعة أعمال مصلحة الرى.

وتلقى عبد العاطى تقريرا عن الإجراءات التى تقوم بها الوزارة للإستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل ، وإدارة فترة أقل الإحتياجات المقبلة بأعلى درجة من الكفاءة، وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي القادم، مع الإعداد لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل.

كما تم عرض الإجراءات المتبعة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول والجارى تنفيذها حالياً.

وشدد عبد العاطى على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار ، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع المصارف لمجابهة أي طارئ ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة ، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية إزدحامات فى المجاري المائية.

فى سياق متصل اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور علاء الظواهرى أستاذ الهيدرولوجى بكلية الهندسة جامعة القاهرة وذلك لبحث أوجه التعاون والدراسات بين الوزارة وجامعة القاهرة.

وتنفذ جامعة القاهرة دراسة لصالح وزارة الرى لتحديد إمكانيات الخزانات الجوفية والسحب اﻵمن على مستوى الجمهورية، فى ضوء تعليمات رئيس الجمهورية بضرورة قيام وزارة الموارد المائية والرى بعمل دراسة شاملة لخزانات المياه الجوفية بمصر تخدم جميع ماسبق من دراسات وتخرج بنتائج متكاملة عن امتدادات الخزانات الجوفية وإمكانات السحب السنوي المتاح بكل خزان وكل منطقة، ونوعية المياه والهبوط المتوقع طبقا لسيناريوهات السحب المختلفة، وذلك إتباعاً للأصول الفنية للبحث العلمي الممنهج للوصول إلى تكوين قاعدة بيانات متكاملة وبناء نماذج رياضية للتنبؤ بسلوك خزانات المياه الجوفية المستقبلي عند أنماط الإستهلاك المختلفة لذلك مع مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية بكلية الهندسة بجامعة القاهرة لتنفيذ المرحلة الأولى من الدراسة وهي تجميع قاعدة البيانات وبناء النماذج الرياضية وتحديث الخرائط الهيدرو جيولوجية للخزانات الجوفية.

أوضحت وزارة الرى أنه بالتزامن مع ذلك تقوم الوزارة بتنفيذ أعمال حفر الآبار الإستكشافية بالمناطق الغير مستكشفة والتجهيز للمرحلة الثانية وهى تحديث النماذج ومعايرة ماتم إنتاجة من نماذج رياضية للتأكد من تحقيق النماذج الرياضية الهدف منها بدقة حتى يتم الإعتماد عليها لوضع السياسات والإستراتيجيات المتكاملة للتنمية المستدامة على المياه الجوفية.

وأشارت الوزارة الى انه تم تدريب 50 مهندس من مهندسي قطاع المياه الجوفية على مختلف أنواع البرامج التحليلية والتطبيقية لاستكشاف ورصد واختبار آبار المياه الجوفية بالإضافة الى التدريب على بناء النماذج الرياضية للمياه الجوفية وتحديثها ومعايرتها والتعديل بها لضمان توافق النتائج مع القياسات اللاحقة لبناء النماذج الرياضية للحصول على نماذج رياضية ذات نتائج معتمدة .