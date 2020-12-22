شكرا لقرائتكم خبر عن عميد "هندسة القاهرة" يقرر إلغاء الغياب عن الطلاب بالأيام المحددة للحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، أن الكلية قررت إلغاء الغياب للطلاب بالنسبة لحضور المحاضرات إلى الجامعة وذلك فى ظل إجراءات الكلية لتحقيق الوقاية من فيروس كورونا المستجد ، موضحا أن الغاء الغياب يتعلق فقط بالمحاضرات الحضورية أما بالنسبة للمحاضرات اون لاين بمنصة الجامعة التعليمية بلاك بورد فيلزم حضور الطلاب.

واضاف الدكتور حسام عبد الفتاح فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الكلية منحت أعضاء هيئة التدريس الحرية فى تحديد امتحان نهاية الفصل الدراسى الأول وآلية إجراء الاختبار سواء إلكترونيا من خلال منصة بلاك بورد أو حضوريا بالحضور إلى الجامعة .

وتابع عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، أنه فيما يخص امتحانات العملى فإن أقسام الكلية لا تشهد امتحانات عملى فى الفصل الدراسى الأول باستثناء قسم العمارة وسيتم اجراءها للطلاب مع تقليل أعداد الطلاب وتوزيعهم على ايام مختلفة على الاستديوهات والتصميمات لتحقيق المناقشة الشفوية وفى نفس الوقت الوقاية من فيروس كورونا .

أشار الدكتور حسام عبد الفتاح إلى أن الكلية تراعى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال حضور الطلاب بداية من التشديد والالتزام بارتداء الكمامة وقياس حرارة الطلاب عند الدخول ومراعاة الإجراءات التباعد الاجتماعى .