شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تيسيرات كبيرة للحصول علي تمويل مشروعات تحديث الري بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علي إسماعيل وكيل معهد الأراضي والمياه ورئيس فريق تحديث الري بمحافظة الوادي الجديد والتابع لوزارة الزراعة وان استدامة الإنتاج الزراعي هو الهدف الرئيسي من خلال تحديث منظومة الري الحقلي. وان تحديث الري هو أحد اهم أهداف الدولة في الوقت الحالي للمحافظة على الخزان الجوفي وزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق مصالح المزارعين والمستثمرين في نفس الوقت.

وأضاف «إسماعيل» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن وزاره الزراعة وأجهزتها تقدم الدعم الفني لتنفيذ منظومه تحديث ومساعده المزارعين لمن يرغب في رفع المساحات الابار وتصميم شبكات الري لصغار المزارعين بدون قيمه ويطلب ذلك في طلبه المقدم لتحديث الري في الإدارة الزراعيه أو الجمعية التعاونية.

وأوضح وكيل معهد الأراضي ورئيس فريق تحديث الري بالوادي الجديد ان الدولة تتيح من خلال مبادرة البنك المركزي المصري تمويل عمليه تحديث الري الحقلي بقرض 5 % ويتم تقسيط القرض على 5 سنوات بالبنك الزراعي المصري، موضحا إنه يتم التمويل لتحديث منظومه الري مباشره للمزارعين في حدود 3 أفدنه بـ 35 ألف جنيه على دفعتين تصرف 50% مع طلب القرض والباقي بعد تركيب الشبكة.

وأشار «إسماعيل»، إلى إنه يمكن للمزارعين التقدم للبنك بطلب التمويل مباشرة. واخطار مديريه الزراعة حيث يتم تمويل الجمعيات الزراعيه لتحديث الري للإبار ومساعدة الأعضاء (المزارعين) بتمويل تحديث الابار من خلال الشركات العاملة بتحديث منظومه الري والمقيدة ضمن النظام.

ولفت رئيس فريق تحديث الري بالوادي الجديد انه يمكن للمزارعين أن يتعاقدوا مع شركات تحديث الري وسوف يتم وضع بيان هذه الشركات على الصفحة الرسمية لمديرية الزراعة بالوادي الجديد على صفحات التواصل الاجتماعي مدون بها العناوين وتليفونات هذه الشركات وكذلك توفير كافة البيانات عن هذه الشركات لدي الادارات الزراعيه حتى يسهل التعاقد معها.

وإختتم تصريحات بالتأكيد علي ان تحديث الري بالوادي الجديد يساعد على زيادة الإنتاج الزراعي وينعكس على المزارعين بخفض تكاليف الإنتاج الزراعي وتوفير الأسمدة والمحافظة على البيئة من خلال تحسين صرف الأراضي وزراعة المساحات المستخدمة في القنوات المائية والحدود الفاصلة بين الحيازات الزراعية والتي تشكل 10 % من المساحة الزراعية وتوفير العمالة المستخدمة في مكافحة الحشائش وتوفير الطاقة الكهربائية المستخدمة. وغيرها من المميزات بالإضافة إلى زراعة المساحات التي كانت تترك بور في فصل الصيف لعدم كفاية المياه للري.