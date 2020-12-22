شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تحورات "كورونا" تسبب سرعة انتشاره لكنها لن تؤثر فى شراسة الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزير الصحة والسكان لشؤن البحوث، أن هناك تحور حدث فى فيروس كورونا لكنة لم يؤثر على طبيعة الفيروس، وأصبح أوسع انتشارا، ومازال محتفظ بخصائصة التى تسبب الأعراض المعروفة للكوفيد-19.

وقالت الدكتورة نهي عاصم لـ"الخليج 365": الفيروسات تتميز بالتحور الدائم من أجل التكيف مع الظروف فهو كائن حى يسعى للحياة، وتابعت: هناك 17 تغير جديد فى الفيروس فى السلالات المكتشفة فى بريطانيا لكننا فى مصر لا خوف من ذلك، والبرتوكول العلاجى المحدث يغطى جميع الأعراض.

وأضافت مستشار وزير الصحة والسكان: فيروس الانفلونزا يتحور سنويا ولا داعى للقلق، الجسم يتعرف على الفيروس ويكون أجسام مضادة له بشكل طبيعى لان التغيرات التى تحدث فى الفيروس نقطة فى بحر، والتغير الذى حدث هو سرعة الانتشار ولم يؤثر فى شراسة الفيروس .

وأوضحت الدكتورة نهى عاصم: لا تزال الأعراض كما هى ولم يحدث أى تغيرات فى سلوكيات الفيروس، ووضع مصر مستقر، وعلينا الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية .