شكرا لقرائتكم خبر عن 77 % من القراء يؤيدون إجراء امتحانات أولى وثانية ثانوى إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد إجراء امتحانات أولى وثانية ثانوى إلكترونيا، أيد غالبية القراء إجراء امتحانات أولى وثانية ثانوى إلكترونيا. وأيد 77% من القراء إجراء امتحانات أولى وثانية ثانوى إلكترونيا، بينما عارض 23% من القراء إجراء امتحانات أولى وثانية ثانوى إلكترونيا.

كانت هذه تفاصيل خبر 77 % من القراء يؤيدون إجراء امتحانات أولى وثانية ثانوى إلكترونيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.