شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد 3 أنواع من التقييم للطلاب بامتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لن يتم حذف آى أجزاء من مناهج الفصل الدراسى الأول، وأن الأسئلة ستكون من المنهج بأكمله، من خلال اختبارات تحريرية تعقد فى المدارس مع تطبيق إجراءات الحماية من كورونا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه لا توجد أى نية لتقييم الطلاب من خلال الأبحاث الدراسية، وهناك ثلاثة أنواع للتقييم أولها تقييم الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادية ويتم من خلال اختبارات تحريرية أما النوع الثانى الخاص بطلاب الصفوف الأولى ويتم من خلال قياس مهارات فردية وجماعية للطلاب وقياس الأداء والسلوك الفردى والجماعى للتلميذ، مـن خـلال المهـام الفرديـة والجماعية بأنواعها : (الشفهية، والتحريرية، والمهارية" دون إجراء أى امتحانات تحريرية.

وأوضحت أنه تسلم المدارس أولياء الأمور، فى نهاية الفصل الدراسى تقريرا يعبر عن أداء التلميذ طـوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منه فى ملف التلميذ، باستخدام مقيـاس الأداء المتدرج على النحو التالى" - يفوق التوقعات دائما، ويرمز له باللون الأزرق و يلبى التوقعات، ويرمز له باللون الأخضر، ويلبى التوقعات أحيانًا، ويرمز له باللون الأصفر وأقل من المتوقع، ويرمز له باللون الأحمر.

وأشارت الوزارة إلى أن النوع الثالث من التقييم لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى ويتم من خلال امتحانات إلكترونية على التابلت بأسئلة تقيس الفهم وفق نظام التقييم الجديد.

وكانت الوزارة قررت عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب - لمن يرغب فى ذلك - مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية، وعلى المدرسة توجيه الطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى لمتابعة القنوات.

وأوضحت الوزارة استمرار الدراسة لمدة ثلاثة أسابيع من اليوم، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي بين الصفوف.

وأوضحت أن تقييم الطلاب يكون طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا من خلال اختبار تحريرى وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، والصف الثالث الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.

جدير بالذكر، أن الصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائي لا يتم إجراء امتحانات بها، وإنما تتم باستخدام نظام التقييم بناء على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعيتها "الشفهية، التحريرية، المهارية"، باستخدام الأداء المتدرج.