شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جداول امتحانات نصف العام بمختلف مراحل التعليم بمحافظة القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على صورة ضوئية من جداول امتحانات نصف العام «يناير ٢٠٢١»، بمختلف مراحل التعليم بمحافظة القليوبية، عقب اعتمادها من محافظ الإقليم اللواء عبدالحميد الهجان.

أكد المحافظ، ضرورة الإستعداد التام وإتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الإمتحانات بسهولة ويسر، مشيراً إلى ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة للوقاية من الاصابة بعدوى فيروس كورونا.

من جانبه أوضح الدكتور سيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن إمتحانات الصف الثاني الابتدائي ستبدأ الاثنين 4 يناير المقبل، وحتي الثلاثاء 5 يناير، والصف الثالث الإبتدائي في نفس اليوم 4 يناير، وحتى الأربعاء 6 يناير، والصف الرابع الإبتدائي الأحد 10 يناير، وحتى الإثنين 18 يناير 2021، مضيفاً أن اختبارات الصف الخامس الإبتدائي ستبدأ يوم الأحد الموافق 10يناير وتستمر حتى الاثنين الموافق 18 يناير، والصف السادس الابتدائي الإثنين 11 يناير، وتستمر حتى الأربعاء 20 يناير 2021.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن اختبارات نصف العام للمرحلة الإعدادية ستبدأ باختبار الصف الأول الإعدادي يوم الخميس 14 يناير وتستمر حتى السبت 23 يناير، بينما تبدأ إختبارات الصف الثاني الإعدادي السبت 16 يناير وتستمر حتى الأحد الموافق 24 يناير، فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة يوم السبت الموافق ٣٠ يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير ٢٠٢١ على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية يوم السبت الموافق 30 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021.

وفي ذات السياق قال وكيل الوزارة، إن اختبارات نصف العام لسنوات النقل بالتعليم الفني ستبدأ السبت 9 يناير وتستمر حتى يوم السبت 16 يناير، مؤكدا اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالوقاية من عدوى فيروس كورونا.