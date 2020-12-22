شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تتخذ قرارات هامة لمواجهة فيروس كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت محافظة القاهرة عددًا من القرارات لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، حيث أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عدد من القرارات، ليتم تعميمها على دواوين والمؤسسات بالمحافظة.

ويعرض ”الخليج 365” أهم القرارات التى تم اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا..

1- إلزام جميع المحال والمطاعم بمواعيد الغلق.

2- التنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات مفاجأة بجميع أحياء العاصمة.

3- الزام المواطنين والعاملين بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمدارس والمراكز التكنولوجية ومقدمى الخدمات للمواطنين بارتداء الكمامات.

4- منع دخول الدواوين ومراكز خدمة المواطنين بدون كمامة.

5- شن حملات بوسائل النقل لإلزام الركاب بارتداء الكمامات حتى لا يتعرضوا لدفع الغرامات المالية.

6- تخفيض عدد العاملين بديوان عام المحافظة وكافة الأحياء والجهات التابعة لها بنسبة تشغيل 50% يوميا بالتبادل.

7- العمل على توافر كافة المستلزمات والأدوية والأكسجين بالمستشفيات.