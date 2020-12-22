شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد 18 وموسكو 01-.. درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية لليوم الثلاثاء 22 ديسمبر.
وتشير توقعات درجات الحرارة في الرياض والمنامة 22 ، والكويت وبيروت وطرابلس 19 درجة مئوية نهاراً .
بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 17 ، 21 على التوالي .
وفي موسكو العظمى 01- والصغرى 07- و مونتريال 01 ، 03- درجة مئوية .
والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية .
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الوضع في مصر
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اصابات
126,273
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تعافي
107,162
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وفيات
7,130
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