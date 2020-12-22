شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مدن بالقليوبية تسجل «صفر كورونا».. وبنها الاعلى لليوم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سجلت القليوبية الإثنين 56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية. واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة لليوم الثاني على التوالي بعد أن سجل اليوم 32 حالة إصابة بينما سجلت 4 مدن أخري صفر إصابة على مستوى المحافظة هم شرق وغرب شبرا الخيمة والعبور، وشبين القناطر ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى الأثنين عند 10785 حالة. الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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