شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصيف بلطيم سير العمل بمنظومة النظافة والتجميل بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، سير العمل بمنظومة النظافة والتجميل بالمدينة. وشدد عبدالقوي على استمرار أعمال النظافة وحملات النظافة المكثفة بشوارع المدينة، واستكمال اعمال رفع كفاءة الشوارع ومداخل ومخارج المدينة، والشوارع الرئيسية والفرعية بجميع مناطق المدينة بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها، وكذا نظافة الجزر الوسطى وازالة الحشائش الضارة بالشوارع الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى قص وتهذيب الأشجار والنخيل وتسوية التربة الرملية وكذا كنس الطرق ورفع الاتربة اولا بأول من خلال فرق العمل بجهاز النظافة، واكد على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق بالمصيف كمدينة سياحية والاستعداد لصيف ٢٠٢١. الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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