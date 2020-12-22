شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات في حي فيصل بالسويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابعت المهندسة فاتن إبراهيم، رئيس حى فيصل، أعمال النظافة ورفع المخلفات بعدد من شوارع الحى، كما تم متابعة خطوط سير المعدات بنطاق الحي.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، الذي شدد على إزالة المخلفات وتنظيف الشوارع.
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