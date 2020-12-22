شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 21 والمنيا 22.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم الثلاثاء، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر. والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على المحافظات ، وتصل درجة الحرارة في القاهرة ل 21 درجة مئوية ، و سيوة ونخل أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 18 ، وأعلى درجة حرارة على مستوى الجمهورية 27 وتصل إليها أسوان وإدفو وشلاتين ، وليلاً فإن أقل الدرجات في نخل حيث تسجل 04 درجات مئوية. والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر : الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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