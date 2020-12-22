شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على النسبة المطلوبة للحضور بجولة الإعادة بانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت أمس الاثنين جولة انتخابات الإعادة للانتخابات الطلابية ، فى عدد من الكليات على مستوى الجامعات، بعد عدم اكتمال النصاب القانونى الملزم لصحة الانتخابات فى عدد من الكليات الجامعية.

وفيما يلى ينشر الخليج 365 نص اللائحة الإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017،بشأن قواعد وإجراءات الانتخابات حيث نصت المادة 20 من اللائحة أنه يشترط لصحة الانتخابات فى لجان اتحادات طلاب الكليات والمعاهد حضور الأغلبية المطلقة لعدد الطلاب الذين لهم حق الانتخاب فى كل فرقة دراسية على حده واذا لم يكتمل النصاب تؤجل الانتخابات إلى اليوم التالى ويشترط لصحتها حضور 20 % أو عدد 1000 طالب من الطلاب الذين لهم حق الانتخاب فى كل فرقة دراسية على حده أيهما أقل.

كما نصت اللائحة على الحالة التى يتم فيها اصدار قرار بالتعيين لممثلى لجان الاتحاد حيث نصت على أنه واذا لم يكتمل النصاب سواء فى المرة الأولى أو الثانية تصدر السلطة المختصة فرارا بتعيين ممثلى هذه اللجان.