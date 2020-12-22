شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نماذج وحدات سكان عزبة الهجانة البديلة بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت أجهزة محافظة القاهرة وحدات مجهزة بديلة لسكان عزبة الهجانة، شرق مدينة، والذين يتم نقل المقيمين منهم أسفل خطوط الضغط العالى، وبمسار المحور المرورى "الوفاء والأمل"، الجارى تنفيذه بالمنطقة، حيث يتم نقل 1411 أسرة، وسيتم إزالة 516 عقارا، ونقل السكان لوحدات مشروع أهالينا 2، التى تقيمها المنطقة المركزية العسكرية، بحى السلام أول.

وانتهت أجهزة محافظة القاهرة، من تسكين 963 أسرة من عزبة الهجانة، شرق مدينة نصر، بوحدات مجهزة بمشروع أهالينا 2، حيث كانوا مقيمين أسفل خطوط الضغط العالى، تحت إشراف إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، كما تم إزالة 438 منزل مقام بطريقة غير آمنة بالقرب من خطوط الكهرباء الهوائية والتى تمثل خطورة على السكان وجارى تحويل خطوط الكهرباء إلى أرضية بمعرفة شركة نقل الكهرباء.

ويأتى ذلك في إطار مشروع تنفيذ محور الوفاء والأمل لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس و الذي يمر داخل عزبة الهجانة حتي طريق السويس، حيث تم استكمال أعمال الإزالات تحت إشراف إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية و العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر.

وأشاد الأهالي بجهود الدولة في توفيرشقق كاملة التشطيبات والأثاث والأجهزة الكهربائية وكافة احتياجاتهم بمدينة أهالينا المنفذة بشكل حضارى لائق فى فترة زمنية وجيزة وجارى استكمال باقى الأسر.

جدير بالذكر أن محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التى سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر، حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائرى من محور مصطفى النحاس، حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالى، وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس.

يذكر أن إنشاء تلك المحاور يأتى فى إطار جهود الدولة لتحقيق السيولة المرورية والتخفيف عن المواطنين، حيث سيختصر رحلة الذهاب والعودة بين مدينة نصر وطريق السويس بشكل كبير .



المنطقة العشوائية قبل إزالتها المنطقة العشوائية قبل إزالتها



عزبة الهجانة عزبة الهجانة



عزبة الهجانة عزبة الهجانة



























