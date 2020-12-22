شكرا لقرائتكم خبر عن «التربيع الأول» يزين السماء طوال الليل ويشاهد بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد قمر التربيع الأول لشهر جمادى الأولى طوال الليل بسماء مصر الوطن العربي، وذلك بالتزامن مع الاقتران العظيم لكوكبي المشتري وزحل والانقلاب الشتوي 2020.

القمر سيشرق بعد الظهر ويشاهد عصرا باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي ويصل أعلى نقطة في السماء مائل باتجاه الأفق الجنوبي مع غروب الشمس، وسيظل مشاهدا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل بوقت قصير حسب التوقيت المحلي.



تعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

القمر سوف يصل لحظة التربيع الأول صبيحة الثلاثاء 22 ديسمبر، عند الساعة ( 12:41 بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش) وبذلك يكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض.

خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليله وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.