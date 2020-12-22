شكرا لقرائتكم خبر عن الدورة الـ19 لمنتدى الإعلام العربى بشعار «المستقبل رقمي» الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنعقد الدورة التاسعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي تحت شعار «الإعلام العربي: المستقبل.. رقمي»، يوم الأربعاء القادم، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
ويحظى المنتدى في دورته الـ19 بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.
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