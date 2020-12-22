شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الأمطار خفيفة ومتوسطة.. تعرف على طقس الـ3أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، وتشهد البلاد فيها شبورة مائية كثيفة، وتعود فيها الأمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق مع انخفاض بدرجات الحرارة .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء طقساً معتدلاً على السواحل الشمالية الغربية مائلاً للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء فرص أمطار خفيفة بفرص سقوط ( 30 % تقريباً ) على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وشبورة مائية كثيفة صباحاً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «21- 13»، الإسكندرية «20– 13»، قنا «25- 10»، الأقصر «26– 11»، أسوان «27 – 12» .

أما غداً الأربعاء فيسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وتشهد البلاد شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض المناطق شمال الوجه البحري ( 30 % )، خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية ( 50 % )، والرياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«20 – 13»، الوجه البحرى «20 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 14»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «20– 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 15»، شمال الصعيد «22 – 10»، جنوب الصعيد «27 – 11» درجة مئوية .

ويتوقع الخبراء بعد غدً الخميس أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض مناطق شمال الوجه البحري ( 30 % )، خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية ( 40 % ) والشرقية ( 50 % )، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وعلى جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«20 – 12»، الوجه البحرى «20 – 12»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 14»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «20 – 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «23 – 15»، شمال الصعيد «21 – 09»، جنوب الصعيد «25 – 11» درجة مئوية .