شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرتا التضامن والبيئة تتفقدان مشروع البيوجاز المنزلي في المنيا اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تزور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، صباح الثلاثاء، محافظة المنيا، يستقبلهما خلالها المحافظ اللواء أسامة القاضي .
تشمل الزيارة تفقد مشروع البيوجاز المنزلي بقرية بني حسن، بمركز أبوقرقاص، جنوب المنيا، وتسليم شهادات للمهندسين والفنيين المتدربين بمشروع وحدات البيوجاز المنزلي، بمركز المؤتمرات بالمنيا الجديدة .
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