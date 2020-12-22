شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرتا التضامن والبيئة تتفقدان مشروع البيوجاز المنزلي في المنيا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، صباح الثلاثاء، محافظة المنيا، يستقبلهما خلالها المحافظ اللواء أسامة القاضي .

تشمل الزيارة تفقد مشروع البيوجاز المنزلي بقرية بني حسن، بمركز أبوقرقاص، جنوب المنيا، وتسليم شهادات للمهندسين والفنيين المتدربين بمشروع وحدات البيوجاز المنزلي، بمركز المؤتمرات بالمنيا الجديدة .