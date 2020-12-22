شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد السوداني يشيد بأكاديمية الأوقاف مبنى ومعنى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الوفد السوداني برئاسة الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الأوقاف السوداني، بأكاديمية الأوقاف المصرية مبنى ومعنى ودورها في التأهيل والتثقيف وما تقدم من برامج متكاملة، لا سيما في مجال اللغات والحاسب الآلي والثقافة العامة وانتهاجها منهجًا فكريًّا وسطيًّا وعصريًّا .

وكان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة قد استقبل نظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح على رأس وفد رفيع المستوى يضم رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان وأمين عام المجمع، وفي صحبة الوفد نخبة من أئمة المساجد الكبرى بالسودان، على هامش افتتاح الدورة التدريبية المشتركة الأولى من أئمة المساجد الكبرى بالبلدين الشقيقين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر .

يُذكر أن الدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والسودانيين تركز على قضايا تجديد الخطاب الدينى، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف، وتستمر لمدة أسبوعين، كما يناقش كل من وزير الأوقاف المصرى ونظيره السودانى عددا من القضايا المشتركة، ودعم سبل التعاون والتنسيق في نشر الفكر الوسطى المستنير ودحض وتفنيد الفكر المتطرف، كما سيتم عقد عدد من اللقاءات والفعاليات المهمة والمشتركة خلال زيارة الوزير السودانى والوفد المرافق له.

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