شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد ليبى يضم 75 شخصية يمثلون مكونات مدن الجنوب الليبى يصل إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى مطار القاهرة منذ قليل، وفد ليبى كبير يضم كافة ممثلي مدن الجنوب الليبى للقاء عدد من المسؤولين المصريين، لبحث تطورات الأوضاع الراهنة فى ليبيا والتشاور حول سبل حل الأزمة سياسيا.

ويضم الوفد الليبى عشرات الشخصيات الليبية من مدن الجنوب "إقليم فزان"، يعكسون تمثيلا كاملا لكافة الشرائح والمكونات المتواجدة في جنوب ليبيا من شيوخ وأعيان ونخب الجنوب الليبي.

ويضم الوفد 75 شخصية من الجنوب الليبي وذلك لبحث الازمة الليبية وسبل حلها في اطار الدور المصري الداعم لامن واستقرار وسيادة وتنمية الدولة الليبية.

ومن المقرر أن تستمع اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي الى مطالب وفد الجنوب الليبي لدارستها، بالاضافة لدفع العملية السياسية في البلاد وتشكيل لجنة للتواصل مع الجنوب الليبي، دعم مواقف ابناء ليبيا لنبذ التدخلات الخارجية في الشان الليبي في ظل محاولة البعض تعزيز النزعة الفيدرالية.

واستضافت القاهرة اجتماعات للجنة العسكرية الليبية المشاركة في مدينة الغردقة والتى رسخت لوقف اطلاق النار ببناء الثقة، واحتضان اجتماعات المسار الدستورى فى القاهرة، برعاية الأمم المتحدة فضلا عن التحركات التى تقودها القاهرة على المستوى الاقليمى والدولى لحل الازمة الليبية سياسيًا.