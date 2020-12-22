شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بدء أعمال تركيب الغاز بعزبة النصر حى البساتين وأعمال تطوير بطريق الأوتوستراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الأجهزة التنفيذية بنطاق حى البساتين، بسحب المياه المتراكمة من مدخل عزبة النصر نتيجة الأمطار، من خلال الدفع بالمعدات لتغطية جميع مداخل البساتين لكسح المياه من أماكن تجمعيها، لتيسير سير العملية المرورية وتشكيل أجهزة متابعة على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة، وذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

ونفذ حى البساتين، أعمال تطوير طلعة طريق الاتوستراد من شارع النصر حيث سيتم رصفها بالانترلوك، وحملة نظافة لرفع مخلفات القمامة والأتربة من شارع 250 أمام المركز الأولمبي، وشارع الأربعين ارض الخلواتى، وشارع النصر اتجاة الاتوستراد، ورفع مخلفات القمامة والأتربة من شارع الخمسين بزهراء المعادى

ومن جانبه قال حشمت أبو حجر عضو مجلس النواب عن البساتين ودار السلام، أنه تم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية التي استجابت لطلبات المواطنين في عزبة النصر لبدء أعمال تركيب الغاز، بالإضافة إلى توفير أماكن للورش والأكشاك التي سيتم نقلها من منطقة أطلس إلى امتداد شارع الخمسين بزهراء المعادى من خلال باكيات حضارية، وذلك بعد التنسيق مع الأجهزة المعنية، موجها الشكر لمحافظة القاهرة وحى البساتين على سرعة الاستجابة لطلبات الأهالى في عزبة النصر بالبدء الفوري في أعمال تركيب الغاز بالمنطقة والمناطق الأخرى بالحى.