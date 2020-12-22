على جمعة يلقى محاضرة لأئمة مساجد مصر والسودان بأكاديمية الأوقاف اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الأوقاف اليوم الثلاثاء، ثانى أيام الأسبوع الأول الدورة التدريبية المشتركة الأولى بين الأئمة المصريين والسودانيين من أئمة المساجد الكبرى بالبلدين الشقيقين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يلقى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، محاضرة للأئمة المشاركين فى الدورة التدريبية بعنوان "الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها، يعقبها محاضرة أخرى للدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية بعنوان "الكليات الست"، ثم يغادر الأئمة المتدربين إلى محافظة الإسكندرية استعدادا لحضور محاضرة مشتركة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ونظيره السودانى نصر الدين مفرح، فى معسكر أبى بكر الصديق غدا الخميس.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونظيره السودانى الشيخ نصر الدين مفرح، أمس الدورة التدريبية المشتركة الأولى بين الأئمة المصريين والسودانيين من أئمة المساجد الكبرى بالبلدين الشقيقين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، بحضور وفد سودانى رفيع المستوى يضم رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان وأمين عام المجمع، وفي صحبة الوفد نخبة من أئمة المساجد الكبرى بالسودان.

وتركز الدورة على قضايا تجديد الخطاب الديني، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف، وتستمر لمدة أسبوعين، كما يناقش كل من وزير الأوقاف المصرى ونظيره السودانى عددا من القضايا المشتركة، ودعم سبل التعاون والتنسيق فى نشر الفكر الوسطى المستنير ودحض وتفنيد الفكر المتطرف ،كما سيتم عقد عدد من اللقاءات والفعاليات الهامة والمشتركة خلال زيارة الوزير السودانى والوفد المرافق له.

وعبر أئمة المساجد الكبرى من دولة السودان الشقيقة المشاركين في الدورة، عن شكرهم وتقديرهم لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وسعادتهم البالغة بوجودهم في مصر و مشاركتهم في الدورة التدريبية المشتركة مع أئمة المساجد الكبرى بمصر ، مثمنين دور الأكاديمية في التدريب والتحصين الفكري من الأفكار المتطرفة، حيث أعرب الشيخ الدكتور خالد حسين عيسى كرم إمام وخطيب بأوقاف الخرطوم عن سعادته بترشيحه لحضور الدورة التدريبية المشتركة لأئمة الأوقاف بمصر والسودان ، لما عهدناه وعرفناه عن علماء مصر وتمكنهم في العلم ، وخبرتهم في مجال الدعوة ، كما أشاد بحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال .

كما أشاد الشيخ مهند الأمين إمام مسجد البقعة بالخرطوم بخطب الجمعة وموضوعاتها التي تنشرها وزارة الأوقاف المصرية على موقعها الإلكتروني ، قائلا:" إننا نستفيد منها في بلادنا".