شكرا لقرائتكم خبر عن شخص يدعى علاج الأمراض الجلدية بالبيض: نسبة الشفاء 96%..وطبيب يرد:"دجال وقاتل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد موسى، صاحب طريقة علاج الأمراض الجلدية ببيض الدجاج، طريقة علاجه الغريبة للمرضى، قائلا: "أجلب بيضة ثم أثقبها وأضع فيها حبات من العدس، ثم أضعها فى جدار تخرج عليه الشمس، وعندما تجف البيضة يعالج المريض تماما".

أضاف موسى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى، أنه يعالج كل من "السنط – وعين السمكة"، وغيرها من الزوائد الجلدية للمرضى، قائلا: "اقرأ القرآن على البيضة وهذا هو الأساس فى طريقة العلاج، ويأتي إليَّ أشخاص من كل أنحاء الجمهورية ولا أحصل على أى مقابل مادى مقابل العلاج".

وأردف: "بعالج المرض بنسبة 96%.. ويوم السبت بعمل بيضة واحدة أشتغل عليها الأسبوع كله، وهناك طريقة أخرى للعلاج وهى اصطحاب جريدة من النخلة بعد الفجر، ثم أقرأ عليها القرآن وأقطعها ونصلى عليها صلاة الجنازة ثم نكفنها ثم يأخذها من يريد العلاج من المرض الجلدى، لدفنها فى المقابر دون أن يتحدث مع أى أحد، وبهذا يختفى المرض تماما".

من جانبه، انتقد الدكتور حامد عبد الله، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بطب القصر العينى، ما قاله "موسى"، قائلا: "هذا جهل ومفيش حاجة اسمها سنطة وعين سمكة والتشخيص يكون للطبيب وما يقوله هذا الرجل جريمة يعاقب عليها القانون والناس دي لازم تتسجن".

أضاف الدكتور حامد عبد الله فى مداخلة هاتفية للبرنامج، أن هذا الرجل يمكن أن يقتل المرضى بجهله، مسترسلا: "ممكن يكون المرض سرطان جلد وهناك نوع من السرطان يقتل المريض فى شهر إذا واجه تشخيص خاطئ، وهذا الرجل بكل جل يقول عليه عين سمكة وفى الآخر يعالجه بالبيض.. هذا دجل".