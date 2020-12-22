تقرير: تنفيذ استثمارات قدرها 82 مليون جنيه فى مشروع تطوير وترشيد نظم الرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم تنفيذ استثمارات قدرها 82 مليون جنيه فى مشروع تطوير وترشيد نظم الرى وذلك بهدف تطوير شبكات الري الرئيسيّة والفرعية ورفع كفاءة استخدام المياه وخفض الفواقد فى شبكه الرى وحل مشاكل عدم وصول المياه لنهايات الترع و عداله توزيع المياه بين المنتفعين لزياده الانتاج الزراعيه وزياده داخل المزارعين وخلق فرص عمل جديدة.

ووجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى باستمرار الشراكة بين الوزارة والمزارعين للتوسع فى التحول لتطبيق طرق الرى الحديثة وذلك بكل المحافظات على ان تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفنى للمزارعين.

وأوضح الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى فى تصريحات سابقة أن هناك إقبال من الفلاحين على تنفيذ الري الحديث خاصة في ظل ما تقدمه الوزارة من دعم بتوريد خامات في حدود 5000جم للفدان وترد على سنتين بدون فوائد.

وقال محمود أن وزارة الرى تعمل على تطوير منظومة الرى الحقلى، لرفع كفاءة استخدام المياه، وتحسين انتاجية المحاصيل، مشيرا إلى أن هناك مشروعات تجريبية لتنفيذ شبكات الرى الحديث من رش و تنقيط بمناطق تجريبية .