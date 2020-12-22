شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان ترصد 15 مركزا وعيادة لمنتحلى صفة أطباء بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة صفاء فؤاد، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، مقرر لجنة أدعياء المهنة، إن اللجنة رصدت خلال الفترة الماضية حوالى 15 مركزا وعيادة لمنتحلى صفة طبيب أسنان، تنوعت بين عيادات لا يتواجد بها أطباء، ومعامل لفنيين عاملين كأطباء أسنان، وذلك بمحافظات: المنيا، أسيوط، الأسكندرية، البحيرة، والجيزة".

وأوضحت صفاء، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن النقابة تمكنت من رصد تلك الحالات من خلال بلاغات تلقتها النقابة وجهود من أعضاء النقابة، لافتة إلى أن النقابة خاطبت وزارة الصحة وإدارة العلاج الحر بخصوص تلك الحالات، ولمواجهة عمل أى شخص من غير الأطباء، ومنتحلى صفة طبيب أسنان على مستوى كافة المحافظات، حيث أن عقوبة انتحال صفة الطبيب تصل إلى السجن والغرامة.

وأكدت عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الاسنان، استمرار مواجهة اللجنة لأدعياء مهنة طب الأسنان، حفاظا على صحة المريض.