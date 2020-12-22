شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: إنشاء مصنع للطوب الانترلوك بمطوبس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اختيار مركز مطوبس ضمن 49 مركزاً على مستوى الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوضع خطة تطوير شاملة كل الخدمات «الطرق- الصرف الصحي- الصحة- التعليم- مياه الشرب- الغاز»، مشيراً إلى أنه قرر إنشاء مصنع للطوب الانترلوك بمطوبس.

على جانب آخر، شهد دوران محلة موسى التابع لمركز كفر الشيخ، أعمال تطوير ليلية ،واناره المدخل بالمشاركة المجتمعية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تطبيق أعمال التطوير في جميع مداخل قرى مركز كفر الشيخ.

كما شهدت مدينة دسوق، متابعة المهندسة عايده ماضي ،رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال رفع المخلفات ،ورفع كفاءة النظافة ورفع الاتربة وازالة ملصقات المرشحين وحملات نظافة بأماكن متفرقة ليلا، ورفع مخلفات تقليم الأشجار ،ومتابعة أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة والحفاظ على المستوى النظافة.