شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021، للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، والتي ستبدأ السبت 16 يناير 2021، وتنتهي الخميس 4 فبراير 2021.

وأكد المحافظ ضرورة الاستعداد التام واتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتوفير الأجواء الملائمة للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة حرصاً على سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطلاب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقية، ومنع أي تجمعات أو تكدس أمام اللجان، موجهًا الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم.

وأوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن المرحلة الابتدائية ستبدأ يوم 16 يناير حتى 27 يناير، والصف الأول والثاني الإعدادي من يوم 16 يناير حتى 26 يناير، والصف الثالث الإعدادي العام من 30 يناير حتى 4 فبراير، والصف الثالث الإعدادي لغات يبدأ من يوم 27 يناير، وستجري امتحانات النقل للتعليم الفني ( تجاري – صناعي- تجاري) خلال الفترة من 16 يناير وحتي 4 فبراير.

جدول امتحانات نصف العام بالمنيا