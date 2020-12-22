شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنيا يتفقد المراكز التكنولوجية لمتابعة إجراءات استقبال طلبات التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، الاثنين، جولة تفقدية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية بمدينة المنيا، وكذلك المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للمحافظة، لمتابعة سير العمل في استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات محافظ المنيا، بمتابعة عمل المراكز التكنولوجية أولا بأول، رافق نائب المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.

وتابع نائب المحافظ خلال الجولة، استقبال وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث بلغ اجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين حتى الآن 152 ألفا و788 طلبا، كما يستمر عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة، في استقبال طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح، حيث من المقرر أن يكون نهاية ديسمبر هو اخر موعد للتقديم.

كما تابع نائب محافظ المنيا مع مشرفي النظام الدورة المستندية لطلبات التصالح المتقدمة بمختلف مراحلها بدءاً من مرحلة تلقي الطلبات، مرورا بمرحلتي الفحص والتسجيل على المنظومة حتى مرحلة استخراج النموذج 3، واستعرض الإحصائيات الخاصة بالطلبات المقدمة للتصالح، موجها بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لتنفيذ إجراء التصالح في مخالفات البناء.

ووجه نائب المحافظ، بتقديم كل التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي ودون أي أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد إضافية.