محافظ دمياط تهنئ مدرسة النيل لحصولها على المركز الأول بـ«International School Award»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأت الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، مديرية التربية والتعليم ومدرسة النيل المصرية فرع دمياط، لحصول المدرسة على المركز الأول Full Award بالمسابقة الدولية «International School Award»، والتى أقيمت تحت رعاية المجلس الثقافى البريطاني «Connecting Classrooms Global Learning». من جانبه، أكد عادل عثمان، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن المدرسة حققت المركز الأول في تلك المسابقه التي إعتمدت على التعلم النشط والتعلم القائم على المشروعات وتحقيق المشاركات الدولية، إذ استطاعت المدرسة ان تقيم شراكات متعددة مع طلاب المدارس المناظرة بدول المغرب وفلسطين وباكستان من خلال أنشطة ومشروعات مشتركة عبر شبكة الإنترنت، منوها إلى أن المشروعات تميزت ببعد عالمى يهتم بالمشاكل والقضايا العالمية المعصرة مثل ملفا التلوث وأهمية الغذاء الصحي وأيضاً كيفية حل هذه المشكلات من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتطبيق العملى بالانشطة المختلفة ومشاركة الطلاب في تحقيق هذه المشروعات مؤكدا أن ذلك جاء تحت إشراف سوسن يوسف شبارة ورحاب صبرى مديرة المدرسة، فيما توجه عثمان بالشكر لمحافظ دمياط لحرصها المستمر على دعم العملية التعليمية وتقديم الدعم الكامل لها وللطلاب فضلاً عن رعايتها للأنشطة ايمانًا بدورها الفعال في اثراء القطاع التعليمى. الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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