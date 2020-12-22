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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف السوداني يشيد بتجربة عمل الواعظات في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ونظيره السوداني الشيخ ناصر الدين مفلح، بعدد من الواعظات المتميزات على هامش افتتاح الدورة التدريبية المشتركة الأولى لأئمة مصر والسودان، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.
تناول اللقاء دور المرأة في العمل الدعوي، وتم الاتفاق على عمل زيارات متبادلة لواعظات الأوقاف بالبلدين، تبدأ بزيارة نخبة من واعظات الأوقاف لدولة السودان، وعقد عدة ورش عمل، وفاعليات دعوية مشتركة بدولة السودان.
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