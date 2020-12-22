إحباط ترويج 4 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: جهود متواصلة لضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من خلال الحملات التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري بشتى صورها. وأسفرت الجهود عن ضبط 4 أطنان أعلاف حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية. المتهم كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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