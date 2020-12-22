"حقيقة وفاة متهم بقسم شرطة الرمل واستشهاد شرطي بطلق ناري في دمياط".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

بينهم والدته.. القبض على المتهمين بدفع طفل لتعاطى مخدر البانجو في الدقهلية

كشف أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يظهر فيه طفل يدخن السجائر بالدقهلية.

تأجيل محاكمة 20 متهمًا بالاتجار في البشر بالأزبكية لـ23 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأجيل محاكمة 20 متهمًا بالاتجار في البشر بالأزبكية، لجلسة 23 ديسمبر.

الداخلية: استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بدمياط

لقى 3 عناصر إجرامية مصرعهم، فيما استشهد شرطي عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية في دمياط .

عبر الإنترنت.. ضبط عاطل لقيامه بتداول وترويج العملات الافتراضية "البيتكوين" في الإسكندرية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عاطل، لقيامه بتداول وترويج العملات الافتراضية "البيتكوين"، على شبكة الإنترنت بالإسكندرية .

"حشيش دليفري".. سقوط عامل ونجله يديران وكرا لتجارة "الحشيش" في سوهاج

نجحت أجهزة الأمن بسوهاج، في الإيقاع بعامل ونجله، يديران وكرا لتجارة مخدر الحشيش "دليفري"، وتوصيله لزبائنهما من أسيوط إلى سوهاج، وعثر بحوزتهما على 24 كيلو حشيش .

أمن المنافذ: ضبط قضيتين تهريب.. وتنفيذ 184حكمًا قضائيًا في 24 ساعة

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة متهم داخل قسم شرطة الرمل

نفى مصدر أمني ما تناولته المنابر الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن وفاة أحد المتهمين بقسم شرطة الرمل بمديرية أمن الإسكندرية، حيث تبين أن المذكور من العناصر الجنائية والمسجلة خطر فئة (أ) ، وكان طرف مشاجرة بمنطقة المحروسة بالرمل بالإسكندرية ، ويقوم بإطلاق أعيرة نارية "خرطوش" ، حيث تم السيطرة عليه وضبطه وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه (4) أيام على ذمة التحقيقات ، وتم التجديد له بالإستمرار (15) يوماً .

سقوط عصابة انتحال صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب انتحال الصفة في القاهرة.

ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في مدينة نصر

تمكنت مباحث الآداب، من ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في مدينة نصر.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" تحوى العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدى من خلالها المعلن عن استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.