ضبط 6 أطنان رنجة و7 أطنان ملح سياحات داخل مصنع بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجارى.
وأسفرت الحملات عن ضبط 6 أطنان أسماك مُدخنة "رنجة" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.
كما تم ضبط 7 أطنان "ملح سياحات" مخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه فى الأغراض الغذائية وغير صالح للاستهلاك الآدمي علاوة على 8 آلاف عبوة فارغة وإستيكر للتعبئة بحوزة مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية "الأسماك المدخنة" بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.
حسب تقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تشكل المضبوطات خطرًا على الصحة العامة، تم منع طرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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