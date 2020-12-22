بدء استقبال المشاركة في المعرض الفني "عدسة 2" بمتحف الفن الإسلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يبدأ متحف الفن الإسلامي، في استقبال الصور الفوتوغرافية المشاركة في المعرض الفني "عدسة 2" المقرر تنظيمه في الفترة من 23 مارس حتى 1 أبريل 2021، بالتعاون مع مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، تحت عنوان "الحرف العربي: رؤى متعددة".

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن الهدف من المعرض هذا العام هو تشجيع مصوري الفوتوغرافيا على رصد روائع وجماليات النقوش والكتابات المنفذة بالحروف العربية على العمائر والفنون سواء القائم منها أو المحفوظ في المتاحف، أو الحروف الطباعية المختلفة، ما ينعكس على زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على تراث النقوش والكتابات والحروف العربية.

إضافة إلى تصوير وتوثيق النقوش الكتابية النادرة، ما يسهم في الحفاظ عليها من الاندثار.

ومن جانبه أوضح الدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف، أنه يمكن للمصورين الهواة والمحترفين من سن 15 سنة وما فوق سواء من داخل مصر أو خارجها، المشاركة في المعرض على أن تمتد فترة إرسال الصور حتى الأول من فبراير 2021، على البريد الإلكتروني: [email protected]، حيث يتم إرسال الصور أولاً إلى لجنة المسابقة للاختيار من بينها وتحديد الأعمال المشاركة، كما يحق للمصور أن يشترك بعمل واحد أو أكثر بحد أقصى 3 أعمال لم يسبق لها المشاركة في معارض أخرى.

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